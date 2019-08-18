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Hasarın boyutu gün yüzüne çıktı

İstanbul’da yağış sonrası hasarın boyutu gün yüzüne çıktı

Hasarın boyutu gün yüzüne çıktı

İstanbul’da yağış sonrası hasarın boyutu gün yüzüne çıktı

18 Ağustos 2019 Pazar 17:23
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Hasarın boyutu gün yüzüne çıktı

İSTANBUL (DHA) - Eminönü alt geçit çarşısını şiddetli sağanakta su basmış ve çarşıdaki dükkanlarda büyük çaplı hasar meydana gelmişti. Bugün çarşı esnafının büyük bir bölümü iş yerlerinin kepenklerini ilk defa açabildi. Kepenklerin açılması ile karşılaşılan manzara zararın boyutlarını da gözler önüne serdi.

Suların tamamen kullanılamaz hale getirdiği eşyalar torbalara doldurulup çöp kamyonlarına taşındı. Bazı esnafın  zarar gören mallarının arasından kurtarabildiği ayakkabıları alt geçidin merdivenlerine sererek kurutmaya çalıştığı görüldü. Esnafın çalışmalarını alt geçidin etrafına toplanan bazı vatandaşlar kameralarına kaydetti  Bu arada, çocuk oyuncakları satan bir esnafın sudan zarar görmüş oyuncakları topladığı sırada yerde gördüğü Türk Bayrağı’nı kaldırıp dükkanına asması kameralara yansıdı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulYağış
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