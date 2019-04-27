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Haramidere'de kaza

Haramidere'de otobüs ile minibüs çarpıştı : 1 ölü

Haramidere'de kaza

Haramidere'de otobüs ile minibüs çarpıştı : 1 ölü

27 Nisan 2019 Cumartesi 16:46
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Haramidere'de kaza

İstanbul DHA

D100 Karayolu Haramidere yan yolda halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı

D100 Haramidere yan yolda Avcılar yönünde meydana geldi. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs direğe çarptı. Savrulan minibüse arkadan gelen Silivri-Yenibosna arasında çalışan halk otobüsü çarptı. Kazada devrilen minibüstelerin yardımına çevredekiler koştu. 

Devrilen minibüs vatandaşların çabasıyla düzeltildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir yaralı olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki diğer 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırdıldı. Kaza nedeniyle yan yolda, Avcılar istikametine doğru trafik yoğunluğu oluştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HaramidereKaza
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