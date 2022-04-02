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Hapis cezası kesinleşenlere polis operasyonu

İSTANBUL'da mahkemeler tarafından haklarında verilen hapis cezaları kesinleşen firari durumdaki hükümleri yakalamak için operasyon yapıldı. Polisin yaptığı baskınlarda adam öldürme, gasp, sahtecilik, cinsel saldırı gibi suçlardan aranan 54 kişi gözaltına alındı.

02 Nisan 2022 Cumartesi 10:26
Hapis cezası kesinleşenlere polis operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüleri yakalamak için 28-31 Mart tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenlendi. Polis ekipleri daha önceden belirlenen adreslere yaptıkları baskınlarda aralarında 7 yıl ile 25 yıl arasında değişen hapis cezaları kesinleşen 54 hükümlüyü gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında gasp suçlarından hakkında 25 yıl hapis cezası kesinleşen Kamuran S.,  zimmet suçundan 13 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşen Aytuğ Ş., cinsel saldırı suçundan 7 yıl hapis cezası kesinleşen Çağrı Y. de bulunuyor.

Operasyonda yakalanan şüphelilerinin bazıları ve  kesinleşen hapis cezaları;

Kamuran S.;25 Yıl Gasp

Tufan T.;16 Yıl 7 Ay Gasp

Aytuğ Ş.;13 Yıl 1 Ay Zimmet

Demir A. K.L;9 Yıl 9 Ay Öldürme

Mahsun D.;9 Yıl 2 Ay Gasp

Mustafa K.;8 Yıl 9 Ay Öldürme

İbrahim K.;8 Yıl 4 Ay Öldürme

Hüseyin S.;7 Yıl 11 Ay Resmi Belgede Sahtecilik

Çağrı Y.;7 Yıl 6 Ay Cinsel Saldırı

Ömer P.;7 Yıl 6 Ay Kasten Öldürme

Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünde ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinde işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildikleri öğrenildi.

DHA

Son Güncelleme: 02.04.2022 10:29
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