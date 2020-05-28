Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kolonyadaki alkol oranına dikkat!
Kolonyadaki alkol oranına dikkat!
Öğrencilere telafi sınav imkanı
Öğrencilere telafi sınav imkanı
Süper Lig'de şampiyonluk adayım Trabzonspor
Süper Lig'de şampiyonluk adayım Trabzonspor
Virüs sonrası 'uyum bozukluğuna' dikkat
Virüs sonrası 'uyum bozukluğuna' dikkat
İş insanı Mustafa Akbel, kazada öldü
İş insanı Mustafa Akbel, kazada...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hangi camilerin ibadete açılacağı açıklandı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan ve 29 Mayıs Cuma günü tekrar açılacak olan cami, mescit ve diğer açık alanları, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile duyurdu.

28 Mayıs 2020 Perşembe 13:05
0 Okunma
Hangi camilerin ibadete açılacağı açıklandı!

İSTANBUL - Süleymaniye, Sultanahmet, Eminönü Yeni Camii, Ortaköy Camii ve Çamlıca Cami'nin havadan çekilen görüntülerinden oluşan video, "29 Mayıs Cuma günü özlem ve hasret bitiyor" yazısıyla paylaşıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında cami ve mescitler bir süredir ibadete kapalıydı. İstanbul'da 29 Mayıs Cuma günü tekrar açılacak ve Cuma Namazı kılınacak olan cami, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu alanları sosyal medya hesaplarından duyurduğu bir video paylaştı. Videoda Süleymaniye, Sultanahmet, Eminönü Yeni Camii, Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii'nin havadan görüntüleri yer aldı. Vali Yerlikaya videoyu, "29 Mayıs Cuma günü özlem ve hasret bitiyor. İstanbul'da Cuma Namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız. Allah kabul etsin" yazısıyla paylaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valisi Ali YerlikayaKoronavirüsIbadete Açılan Camiilerİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı artıyor
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı artıyor
Tuzla Deresi iş makineleriyle temizlendi
Tuzla Deresi iş makineleriyle temizlendi
İstanbul'da yağmur etkili oldu
İstanbul'da yağmur etkili oldu
Maltepe'de trafik kazası
Maltepe'de trafik kazası
Restoranda yangın çıktı, çalışanlar basın mensuplarına saldırdı
Restoranda yangın çıktı, çalışanlar basın mensuplarına saldırdı
Galata Kulesi ve köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
Galata Kulesi ve köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
Avcılar'da plastik fabrikasında yangın
Avcılar'da plastik fabrikasında yangın
4 büyük otobüs firması 4 Haziran’da sefere başlıyor
4 büyük otobüs firması 4 Haziran’da sefere başlıyor
Dünyadaki bisiklet sayısı ortaya çıktı
Dünyadaki bisiklet sayısı ortaya çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı