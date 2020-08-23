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Haliç'te boğuluyordu

Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu

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Haliç'te boğuluyordu

İSTANBUL (DHA) 

Haliç'te fotoğraf çekerken denize düşen kişiyi çevredekiler kurtardı.

Beyoğlu’nda Mostafa Huseyni adlı Suriyeli,  saat 15.00 sıralarından Haliç sahilde cep telefonu ile Haliç’in fotoğraflarını çekerken denize düştü. Bir kişinin suda çırpındığını gören çevredeki bazı gençler  hemen suya atladı. Suda çırpınırken koluna bağlanan  kemer ile kıyıya  çıkartılan kişiye ilk  müdahaleyi olay yerinde bulunan polis ekipleri yaptı. Haber verimesi üzerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı kişiyi  ambulans ile hastaneye götürdü.

Suriyeli genci kurtarmak için denize atlayanlardan Afganistanlı Hacı El Mahmut, "Herkes bağırıyordu, denizde bir kişiyi görünce hemen denize atladım, çıkarttım” dedi.

DHA

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