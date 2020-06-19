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Hadımköy mevkiinde kaza yapan minibüs devrildi

TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde Edirne istikametinde başka bir araçla çarpışan servis minibüsü devrildi.

19 Haziran 2020 Cuma 08:47
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Hadımköy mevkiinde kaza yapan minibüs devrildi

Kazada ilk belirlemelere 10 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tem OtoyoluHadımköyTrafik Kazası
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