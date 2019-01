İSTANBUL,(DHA

Hazreti İsa`nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Fatih Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine sabahın erken saatlerinde gelen ziyaretçiler, mum yakarak dua ettiler. Fener Rum Patriği Bartholomeos yönettiği ayine, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun, aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Ayine gelenler girişte polis tarafından üst aramaları yapılarak içeri alındı.

HALİÇ'İN SOĞUK SULARINDA HAÇ ÇIKARMA YARIŞI



Öğlen saatlerine kadar süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılan cemaat mensupları, kortej halinde yürüyerek Haliç kıyısındaki haç atma törenine katıldı. Polis, törenin yapılacağı alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Haliç'te deniz polisi bekletilirken, töreni izlemeye gelenler aranarak törenin yapılacağı alana geçtiler. Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla, teknelerde bekleyen katılımcılar, Haliç'in soğuk sularına atladı. Töreni sahilden izyelen çok sayıda turist ve vatandaşlar töreni cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.

ÇENGELKÖY'DE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ

Ortodokslar bugün Hz. İsa'nın doğum günü ve vaftiz edilişini kutluyor. İstanbul'da da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. Üsküdar Çengelköy'de de tören vardı. Üsküdar Çengelköy Rum Ortodoks Aya Yorgi Kilisesi'nde Aramisu Kassanos'un yönettiği ayinin ardından ziyaretçiler kortej ile birlikte Çengelköy İskelesi'ne geldi. Denizdeki tekneden atlayan 6 kişi denize atılan haçı almak için birbirleriyle yarıştı. Atılan haçı Mişel Şahbaz adlı yüzücü aldı. Şahbaz "İlk defa katılıyorum. İlk defa kazanıyorum. Çok duyguluyum, çok heyecanlıyım. Deniz çok soğuktu" dedi. Karaya çıkan yüzücülere altın haç hediye edildi. Töreni çok sayıda vatandaş izledi. Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

YEŞİLKÖY'DE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA) Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Yeşilköy'de bulunan Ayastefanos Kilisesi'nde ayin düzenlendi ve denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Törene CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Kiliseye sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan ziyaretçiler, düzenlenen ayine katıldı. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından, cemaat ve din adamlarının oluşturduğu kortej, kiliseden çıkarak dualar eşliğinde sahile doğru yürüdü. Haç çıkarma töreni Metropolit Derkon Apostol tarafından yönetildi. Tören, Derkon Apostol'un iskeleden haçı denize atmasıyla başladı. Daha sonra teknelerde bekleyenler haçı çıkarmak için yarıştı ve buna ilk ulaşan Nikola Aslaner oldu.

"İLK DEFA KATILIYORUM, GURURLUYUM"

Yarışmada birinci olan Nikola Aslaner, "Şu an çok donuyorum. İlk defa katılıyorum, heyecanlıyım bayağı. Beklediğim bir birincilik oldu. Su bayağı soğuktu, son 5 metreye doğru nefesim kesild. Hiçbir şey hissetmedim ama yüzdük ve aldık. Çok gururluyum kendim ve ailem adına. Şu an pek bir şey hissedemiyorum genel olarak donuyorum" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN HER ANINI YAŞAMAK LAZIM"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da "İstanbul'un büyük zenginlikleri var. Her semtinde her yaşayanın farklı gelenekleri var. Bugün de buradaki hemşerilerimizin haç atma törenine katıldık. İstanbul'un her anını yaşamak lazım. O zaman daha güzel olduğunu, böyle güzel bir kentte yaşamanın ne kadar güzel bir şey olduğunu bütün İstanbullular hissedecek. İstanbul'un her yerinde, her anında ve herkesin yanında olan bir süreci İstanbul'a yaşatacağız. Aslında onun minik ısınmalarını yapıyoruz" dedi.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN DENİZE ATILAN HAC İÇİN YARIŞTILAR

İzmir'de, Rum Ortodoks Kilisesi geleneğine göre Hz. İsa'nın doğumu ile vaftiz edilişini kutlamak amacıyla düzenlenen denizden haç çıkarma töreni, Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Rumlar soğuk havaya aldırış etmeden denize atılan haçı almak için birbirleriyle yarıştı.



Rum Ortodoks Kilisesi geleneğine göre Hz. İsa'nın doğumu ile vaftiz edilişini kutlamak için yapılan etkinliklerde, ilk olarak Basmane'deki Aziz Vokolos Kilisesi'nde dini ayin yapıldı. Ayinden sonra Rumlar, Gündoğdu Meydanı'na geçti. Denizden haç çıkarma töreni için İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, Rum Ortodoks Cemaati Başkanı ve İzmir Rum Kültür ve Düşünce Derneği Başkanı Yargo Teodoridis, İzmir Yunanistan Başkonsolosu Arguyro Papoulia ve Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş da hazır bulundu. Rum Ortodoks Cemaati mensuplarının katıldığı törende, dualardan sonra İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, haçı denize attı. Rumlar da ardında soğuk havaya aldırış etmeden girdikleri denizde, haç kapmak için birbirileriyle yarıştı. Haçı kapan Rumlar hep birlikte denizden çıkarak haçı, İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras'a teslim etti. Daha sonra ise cemaat üyeleri denizden çıkarılan haçı öpüp kutsadı. İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, haçı denize attığı sırada denizde ölen göçmenler için dua ettiğini belirterek, "Tanrıya bütün dünyaya barışın gelmesi için dua ettim. Tanrıdan tüm dünyadaki insanları kutsamasını diledik. Hepinize iyi yıllar diliyorum" dedi.





Rum Ortodoks Cemaati Başkanı ve İzmir Rum Kültür ve Düşünce Derneği Başkanı Yargo Teodoridis ise "Bu töreni icra etmemizde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İzmir Valimiz, il ve ilçe belediyemize teşekkür ediyorum. Biz bugün iki yıl önce terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin için de dua ettik. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.



Öte yandan Rumların düzenlediği denizden haç çıkarma törenini Kordon'daki vatandaşlar ilgiyle takip etti. Tören sırasında deniz polisi de sahil şeridinde güvenlik önlemi aldı. Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)