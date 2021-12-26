Güngören'de kaza

İSTANBUL (DHA)

Güngören'de tramvay yolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hafif ticari araç tramvay yoluna girdi. Tramvay seferleri bir süre dururken, araçların kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

Kaza, sabah saatlerinde Güngören tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre, tramvay yolunda seyreden Mehmet Cengiz idaresindeki 34 DRS 500 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 34 HR 9765 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle takla atan hafif ticari araç tramvay yolunda yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kaza nedeniyle Bağcılar - Güngören arasında tramvay seferleri kısa süreliğine durduruldu. Ekiplerin hafif ticari aracı tramvay yolundan kaldırmasıyla seferler normale döndü. Metro İstanbul'da yapılan açıklamada, " T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.