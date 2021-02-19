Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1560
ALTIN
397.210
DOLAR
6.9569
STERLİN
9.7347
EURO
8.4412
Araç ve Gayrimenkul satışı yapılacak
Araç ve Gayrimenkul satışı...
AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi Verilecek
AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi...
56 taşınmaz kiraya veriliyor
56 taşınmaz kiraya veriliyor
Sosyal Güvenlik Kurumu 79 iş yerini satışa çıkardı
Sosyal Güvenlik Kurumu 79...
Güven Usta Çizgi Bandı Tasarım ve Animasyon Hizmeti alınacak
Güven Usta Çizgi Bandı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Güngören'de hafif ticari araç belediye aracıyla çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

GÜNGÖREN'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, karşı yönden gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metro bakım ekibinin aracı ile çarpıştı. Kazada, iki araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

19 Şubat 2021 Cuma 09:11
5 Okunma
Güngören'de hafif ticari araç belediye aracıyla çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Kaza, Güneştepe Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 34 PST 17 plakalı hafif ticari aracı kullanan Mehmet Kaçar, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nden Bağcılar istikametine giderken Güneştepe tramvay durağı yakınlarına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç tramvay yolu üzerindeki demir korkuluklara çarparak karşı yöne savruldu. Hafif ticari araç bu sırada karşı yönden Bahçelievler istikametine ilerleyen İBB metro bakım ekibinin 34 YT 7870 plakalı aracına çarptı. Kazada, bakım ekibinin aracındaki Ali Gündoğdu, Gökhan Durmaz ile Selim Temür, kazaya neden olan araçta ise Mert saygılı ve Mehmet Kaçar yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan da sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kişilerde Mehmet Kaçar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, kazaya karışan araçlarda inceleme yaparken, metro bakım aracında bulunan malzemeler ise başka bir araca yüklendi. Ekiplerin çalışmalarının ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GüngörenGüneştepeTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Daltonlar' adliyeye sevk edildi 
'Daltonlar' adliyeye sevk edildi 
Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
TEM'de trafiği kilitleyen kaza
TEM'de trafiği kilitleyen kaza
Bayrampaşa'da sebze-meyve halinde yangın
Bayrampaşa'da sebze-meyve halinde yangın
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor 
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor 
Kağıthane'de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü
Kağıthane'de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü
Beykoz'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Beykoz'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Şile'de ahırın çatısı çöktü; çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor
Şile'de ahırın çatısı çöktü; çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor
Sultanbeyli'de servis minibüsü yan yattı
Sultanbeyli'de servis minibüsü yan yattı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma