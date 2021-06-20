Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1391
ALTIN
495.950
DOLAR
8.7180
STERLİN
12.0514
EURO
10.3510
Cerrahi alet alımı yapılacaktır
Cerrahi alet alımı yapılacaktır
Laboratuvar cihaz ve malzemeleri alınacaktır
Laboratuvar cihaz ve malzemeleri...
Öğretim üyesi alım ilanı
Öğretim üyesi alım ilanı
Gümüldür'de mesire alanı kiraya verilecek
Gümüldür'de mesire alanı kiraya...
Ankara Üniversitesi 89 öğretim üyesi alacak
Ankara Üniversitesi 89 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

​​​​​​​Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

Güngören'de dün 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltılarak, mühürlendi.

20 Haziran 2021 Pazar 17:52
12 Okunma
​​​​​​​Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

İstanbul'da dün olan 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Güngören Sanayi Mahallesi'nde 16 daire 5 iş yerinin bulduğu 4 katlı binada çatlaklar oluştu. Dairelerden birinin ise balkonunda çökme oldu. Bina sakinleri kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri bina sakinlerinin evlerinden çıkmasını istedi. Bina ekipler tarafından şerit çekilerek mühürlendi. Bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına giderken, bir kısmı ise otellere yerleştirildi.

Bina sakini Muammer Erdem, "Dün akşam zabıta ekipleri geldi. Binanın depreme elverişli olmadığını söylediler. Buradaki kişiler otellere yerleştirildi. Toplamda 16 daire var 5 ise iş yeri var. "dedi. 

Remzi Özer ise, "Ben karşı apartmanda oturuyorum. Dün akşam saatlerinde herkes dışardaydı eşyaları ile birlikte. Deprem sonrası sesler gelmiş bir tane de balkonda çökme yaşandı. Test yapıp daha sonra ne olacağına karar verecekler." ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GüngörenDepremBinaçatlakTahliye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'NE ÖNCÜ, NE ARTÇI'
'NE ÖNCÜ, NE ARTÇI'
İ.Ü. Cerrahpaşa'dan Kartal depremine ilişkin ön inceleme raporu 
İ.Ü. Cerrahpaşa'dan Kartal depremine ilişkin ön inceleme raporu 
Sultangazi'de 5 katlı binada yangın
Sultangazi'de 5 katlı binada yangın
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı 
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı 
Pandemide yalı satışlarında rekor
Pandemide yalı satışlarında rekor
İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Bahçelievler’de Yaz Spor Okulları 21 Haziran’da başlıyor
Bahçelievler’de Yaz Spor Okulları 21 Haziran’da başlıyor
Başakşehir’de “Doğada 1 Gün” etkinliği başlıyor
Başakşehir’de “Doğada 1 Gün” etkinliği başlıyor
Filistin'de yaşananlar uluslararası konferansta konuşuldu
Filistin'de yaşananlar uluslararası konferansta konuşuldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma