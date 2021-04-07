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Güngören'de 4 katlı binada yangın

Güngören'de 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 09:14
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Güngören'de 4 katlı binada yangın

Yangın Güngören, Merkez Mahallesi'nde gece saat 23.45 sırlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Zeynep Kâmil Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katındaki daireden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

DUMANDAN ETKİLENEN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yangından etkilenen 3 kişiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın sonrası daire kullanılmaz hale geldi. İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırırken, soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GüngörenEvBinaYangın
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