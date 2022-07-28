Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.542,52
ALTIN
1.009,39
DOLAR
17,92
STERLİN
21,78
EURO
18,26
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim...
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Güngören'de 4 katlı bina mühürlendi

GÜNGÖREN'de 4 katlı binanın bodrum katındaki dairenin tavanında çökme oldu. Zabıta ekipleri binayı boşaltılarak mühürlerken, bina sakinleri otellere yerleştirildi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 16:43
Güngören'de 4 katlı bina mühürlendi

Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki dairenin tavanında çökme oldu. Daire sakini durumu ekiplere ve komşularına bildirdi. Yapılan incelemenin ardından bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Zabıta ekipleri binayı mühürledi. Bina sakinlerinin belediye tarafından otellere yerleştirildiği öğrenildi. Binadan karot örneği alınacağı belirtildi.

"MÜHÜRLEDİLER HERKES DIŞARDA"

Bina sakini Muhammet Duman, "Binamızın alt katında hasar var. Hasardan dolayı mühürlediler. Herkes dışarda. Belediyenin yetkililerini bekliyoruz karot örneği alınacak. Ona göre bir karar verilecek." dedi. Bina sakini Turgay Tören ise, "Can güvenliğimiz için binayı boşalttılar. Bize 3 gün otel müsaadesi verdiler." diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GüngörenBinaçökmeMühürZabıtaBelediye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Nimet Kaya'nın cenazesine katıldı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Nimet Kaya'nın cenazesine katıldı 
TEM'de peş peşe hafriyat kamyonu kazaları
TEM'de peş peşe hafriyat kamyonu kazaları
Bakırköy'de hastane bahçesinde yangın çıktı
Bakırköy'de hastane bahçesinde yangın çıktı
Sultangazi'de otobüs yangını
Sultangazi'de otobüs yangını
Ataşehir'de yasadışı silah satılan markete baskın
Ataşehir'de yasadışı silah satılan markete baskın
Fatih'te havuz patladı; okul bahçesi göle döndü
Fatih'te havuz patladı; okul bahçesi göle döndü
Başakşehir'de devrilen beton mikserinin şoförü ağır yaralandı
Başakşehir'de devrilen beton mikserinin şoförü ağır yaralandı
Esenler'de otoparktakilere silahlı saldırıda bekçi öldü
Esenler'de otoparktakilere silahlı saldırıda bekçi öldü
TEM Otoyolu’nda oksijen tüpü yüklü kamyon yandı
TEM Otoyolu’nda oksijen tüpü yüklü kamyon yandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول