Görenler şaşkına dönüyor; altı tarih üstü otel

İSTANBUL, (DHA)

Tarihi surun Cankurtaran Mahallesi'ndeki uzantısı ve sura bağlı tarihi çeşmenin üstünde otel bulunuyor. Surun ve çeşmenin üzerinde yıllardır 5 katlı otel var. Üzerinde ciddi tahribatların göze çarptığı surun taşlarının arası açılmış ve çeşmenin de musluğu çıkartılıp bazı bölümleri tahrip edilmiş durumda.



Cankurtaran Mahallesi'nin muhtarı Nevin Taş, "Doğma büyüme buralıyım, daha önceleri daha güzeldi. İnsanlar sularından yararlanıyordu. Tarihe büyük bir zararı var. Çeşmemiz ne vaziyette görün işte, hepsi yok oluyor maalesef. Çeşme çocukluğumdan beri burada aynı şekilde duruyor. Binalar çok önceden vardı, ahşap haldeydi. Sonra el değiştirince bu şekilde dönüştürüldü. Çok tehlikeli bir durum. Taşların araları açılıyor, boşalıyor. Hakikaten şu an çok tehlike yaratıyor" ifadelerini kullandı.



"YETKİLİLERİN İLGİLENMESİNİ, YAPI SAHİPLERİNİN ECDADIMIZA SAHİP ÇIKMASINI İSTİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Mithat Küçük ise, "Osmanlı'dan ve Bizans'tan kalan tarihi eserler, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Mesela otellerin altında kemer veya çeşme çıkıyor, bir şekilde kapatılıyor. Kimisi açıkta kalıyor, görmüş olduğunuz gibi üzerine bina yapılarak istismara uğruyor. Yetkililere sesleniyorum, bunlara bir eğilim gösterilirse biz semt sakinleri olarak çok memnun oluruz. Tarihi yapılar hep böyle kaybolup gidiyor. Yetkililerin ilgilenmesini, yapı sahiplerinin de ecdatlarımıza sahip çıkmasını istiyoruz. İnşaatlar daha dikkatli olmalı ve böyle tarihi değerlere özen gösterilmeli. İnsan ecdadının yaşamasını ister" dedi.



OTELDE ÇALIŞMA YAPILIYOR

Öte yandan, otelin birinci katında çalışan işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan camdan iple malzeme indirmesi de dikkat çekti. İşçiler tarihi yapıya ve insanlara zarar verme ihtimaline karşı neden önlem alınmadığı sorusuna, "Zarar görmez, biz elimizden geldiğince zarar vermemeye çalışıyoruz. Tarihi eserlere zarar verilir mi?" dedi. Malzemeleri mesafe uzak olduğu için kapıdan indirmeyip iple sarkıttıklarını söyleyen işçiler, malzemelerin düşmesiyle yaşanabilecek bir kaza için de, "Ben dikkat ediyorum. Demin sizi uyardım değil mi? Elimizden geldiği kadar vermemeye çalışıyoruz. Ben elimden geldiği kadar milleti uyardım, biraz uzak durun dedim. Bir şey olmaz. Biz tedbirimizi alıyoruz" dedi.