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Gezi Parkı'nda polislere bıçakla saldırdı

TAKSİM Gezi Parkı'nda görev yapan polislere bıçakla saldırıp, 2'sini hafif yaraladığı ileri sürülen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Gezi Parkı'nda polislere bıçakla saldırdı

TAKSİM Gezi Parkı'nda görev yapan polislere bıçakla saldırıp, 2'sini hafif yaraladığı ileri sürülen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

13 Ocak 2020 Pazartesi 09:14
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Gezi Parkı'nda polislere bıçakla saldırdı

Üzerinden kimlik, pasaport çıkmayan ve İsrailli olduğunu ifade eden şüphelinin, saldırı anını bir arkadaşına verdiği cep telefonu kamerasına kaydettirdiği ileri sürüldü.

Olay, dün saat 17.20 sıralarında Gezi Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, devriye görevi yapan, hareket halindeki polis otosuna bir anda tekme ve yumruklarla saldırdı. Otomobili durduran ekipler, bu kişiyi yakalamak için harekete geçti. Şüpheli, elindeki çakı ve bıçakla polislere saldırdı. 2 polis hafif şekilde yaralanırken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde kimlik, pasaport çıkmayan ve İsrailli olduğunu ifade eden şüphelinin üzerinden Youssif M. yazılı belge çıktı.

Saldırıda kullandığı bir bıçak ile çakıya da el konuldu. Şüphelinin saldırısı sonucu hafif yaralanan 2 polis, Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Şüpheli ise, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan, şüphelinin saldırı anın bir arkadaşına verdiği cep telefonu kamerasına kaydettirdiği ileri sürüldü. Şüpheli polisler tarafından gözaltına alınırken, olay anını kaydeden arkadaşının telefonu yere bırakarak kaçtığı iddia edildi. Şüphelinin sorgu işlemleri sürerken, şifreli olduğu belirtilen cep telefonunun inceleneceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gezi ParkıPolisSaldırıBıçak
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