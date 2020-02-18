Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz...
Liseli Didem'den 9 gündür haber yok
Liseli Didem'den 9 gündür haber...
Sahte para ile araç satın alan 4 şüpheli yakalandı
Sahte para ile araç satın...
Veliler gelişim seminerinde bir araya geldi
Veliler gelişim seminerinde bir araya...
Karla mücadele ekipleri, İsa için seferber oldu
Karla mücadele ekipleri, İsa için...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gezi Parkı davasının 7. duruşması başladı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın 7. duruşması görülmeye başladı.

18 Şubat 2020 Salı 11:33
0 Okunma
Gezi Parkı davasının 7. duruşması başladı

İSTANBUL  (DHA) - İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülen davaya tutuklu Osman Kavala getirilirken, 7 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. İsveç, Hollanda, İtalya başkonsolosluklarından görevliler, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İlçe Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP Milletvekilleri Garo Paylan ve Ahmet Şık da duruşmayı takip ediyor. Duruşma sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala, Memet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık ve 746 müşteki bulunuyor.

Sanıkların, "Gezi olayları" olarak anılan ancak bir kalkışma girişimi olan hususlarla ilgili 2011'den itibaren yönlendirme yaptıkları belirtilen iddianamede, 2013'te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanı ile koordinasyonunun sağlanmasına yönelik eylemlerine yer veriliyor. Tüm sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, bazı sanıkların "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın, "mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el degiştirmesi, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "nitelikli yağma" suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gezi ParkıMahkemeOsman Kavala
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Veliler gelişim seminerinde bir araya geldi
Veliler gelişim seminerinde bir araya geldi
CHP Zeytinburnu'nda Gençlik Yeniden Dursun'a Emanet
CHP Zeytinburnu'nda Gençlik Yeniden Dursun'a Emanet
Bahçelievler'de çöken binanın olduğu sokaktaki 4 binadan 3'ünün mührü kaldırıldı
Bahçelievler'de çöken binanın olduğu sokaktaki 4 binadan 3'ünün mührü kaldırıldı
‘Dijital Dönüşüm’ Tuzla’dan başlıyor
‘Dijital Dönüşüm’ Tuzla’dan başlıyor
İmamoğlu Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının test sürüşünü yaptı
İmamoğlu Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının test sürüşünü yaptı
Bot fuarı için İstanbul'a getirilen tekneler böyle taşındı
Bot fuarı için İstanbul'a getirilen tekneler böyle taşındı
Kaptan pilotun ifadesi yarım kaldı
Kaptan pilotun ifadesi yarım kaldı
İranlı cinayetinde 6 kişi yakalandı
İranlı cinayetinde 6 kişi yakalandı
Sultangazi'de "Dünden bugüne Türkiye" konuşuldu
Sultangazi'de "Dünden bugüne Türkiye" konuşuldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim