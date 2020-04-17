Geri dönüşüm atölyesinde yangın

Yangın, Maltepe Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında çıktı. Gümüşsuyu Caddesi üzerindeki bir atık kâğıt geri dönüşüm atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan kâğıt atıklarını söndürmek için müdahale etti. İtfaiye erleri, bu sırada iş yerine ait bir iş makinesinden de destek aldı. Yanan kâğıt atıkları, itfaiyecilerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınması sonrası soğutma çalışması yapıldı. Polis ekiplerinin de çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü. Daha sonra Zeytinburnu Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. Çevredeki bir iş merkezinde çalışan güvenlik görevlisi, ihbarı kendisinin yaptığını dile getirdi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.