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George Floyd için ABD Başkonsolosluğu önünde eylem

George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi, ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup tarafından protesto edildi.

04 Haziran 2020 Perşembe 16:16
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George Floyd için ABD Başkonsolosluğu önünde eylem

İSTANBUL - ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından, ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup eylem yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Burcugül Çubuk "ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ile başlayan ayaklanma 10 gündür devam ediyor. Floyd, ırkçı bir polis tarafından boğularak öldürüldü ve son sözleri 'Nefes Alamıyorum' oldu. Minneapolis'te başlayan ayaklanma ABD'nin bütün eyaletlerine yayıldı ve halklar Beyaz Saray önüne kadar geldiler. Floyd'un polis tarafından katledilmesi, sömürgeci Avrupalıların kıtaya adımlarını attıkları andan itibaren daha fazla sermaye biriktirmek için yerli halkları köleleştirmeleri ile başlayan kanlı tarihim devamı, bardağı taşıran son damlaydı. George Floyd, ABD'de polisin beyaz olmayan herkese ve özellikle göçmenlere yönelen ırkçı şiddetinin simgesi oldu. Irkçılık karşıtı olarak başlayan ayaklanma, bu gerçekliği aşarak ırkçılığı üreten ve besleyen kapitalizme yöneldi. Halk yaşamsal ihtiyaçları için kamulaştırma eylemleri yapıp, kurduğu komünlerle bunların halka eşit dağıtımını sağlarken bir yandan da sermaye birikiminin simgelerine ve onu koruyan polis merkezi gibi binalara yönelerek hedefinin intikam değil sistemin kendisi olduğunu gösteriyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
George FloydABDABD Başkonsolosluğu önünde Eylem
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