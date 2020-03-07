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Gece kondu alev alev yandı, ev sahibi ölümden döndü

EYÜPSULTAN'da gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondu sahibinin son anda yanmaktan kurtulduğu yangında 2 gecekonduda maddi hasar meydana geldi. Gecekondunun yanması vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

07 Mart 2020 Cumartesi 10:28
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Gece kondu alev alev yandı, ev sahibi ölümden döndü

Yangın, Akşemsettin Mahallesinde gece saat 00.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, Ulubatlı Hasan Caddesinde bulunan tek katlı bir gecekondunun çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.  Alevler bir süre sonra hemen yan taraftaki başka bir gecekonduya da sıçradı. Komşularının evinin yandığını gören mahalle sakinleri önce ev sahibini uyandırdı daha sonra da itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ev sahibi Ali Topçu, komşularının uyarısı üzerine kendisini dışarıya atarken alevler kısa sürede yan tarafta bulunan başka bir gecekonduya da sıçradı.

"ATEŞ ÜSTÜME DEVRİLDİ, KENDİMİ DIŞARI ZOR ATTIM"

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan gecekonduya dört bir yandan müdahale ederken polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi. Yanan gecekondunun sahibi Ali Topçu, "Yangın sobadan çıktı. Ben uyuyordum bir baktım ateş üstüme düştü kendimi dışarı zor attım" dedi.

YANMA ANLARI VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Ayrıca yanan gecekondu mahalle sakinlerinin çektikleri cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Görüntüler de gecekondunun alev alev yandığı görülüyor. Ayrıca görüntülerin devamında ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve mahalle sakinlerinin panik anları görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EyüpsultanEvYangınİtfaiye
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