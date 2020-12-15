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Gece kartallarına ateş açtı, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Fatih'te, Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şüphelendikleri üç kişiyi durdurmak istedi. Bu sırada bir kişi bekçilere silah çekip ateş etti. Bekçiler de karşılık verip silahlı kişiyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. İki kişi ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Vurulan kişinin üzerinden iki tabanca ve çok sayıda ziynet eşyası çıktı. 

15 Aralık 2020 Salı 09:02
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Gece kartallarına ateş açtı, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Olay saat 23.30 sıralarında Küçük Langa Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde gezen bekçiler sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde durumundan şüphelendikleri üç kişiyi durdurdu. Bu sırada üç kişiden biri bekçilere silah çekip ateş açtı. Bekçiler de karşılık vererek silahlı saldırganı etkisiz hale getirmek için bacağına ateş açtı. Kurşun isabet eden kişi yere yığıldı. İki kişi ise olay yerinden hızlıca kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralısaldırganı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vurulan kişinin üzerinden iki tabanca ve çok sayıda ziynet eşyası çıktı. Polis, kaçıp kayıplara karışan iki kişiyi bulmak için çalışmalara başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihGece KartallarıBekçişüpheliSilah
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