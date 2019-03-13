Gebze-Halkalı Hattı'nda ilk gün 

İSTANBUL (DHA)
Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde banliyö tren hattını kullandı.
DHA
Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk gün
Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk gün
İSTANBUL (DHA)
Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde banliyö tren hattını kullandı.
DHA