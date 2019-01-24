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GAZİOSMANPAŞA'DA SİTE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 KADIN YARALI

GAZİOSMANPAŞA'da bir alışveriş merkezi önünde bekleyen kadına, beyaz bir otomobille olay yerine gelen saldırganlar kurşun yağdırdı.

GAZİOSMANPAŞA'DA SİTE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 KADIN YARALI

GAZİOSMANPAŞA'da bir alışveriş merkezi önünde bekleyen kadına, beyaz bir otomobille olay yerine gelen saldırganlar kurşun yağdırdı.

24 Ocak 2019 Perşembe 09:13
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GAZİOSMANPAŞA'DA SİTE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 KADIN YARALI

Gaziosmanpaşa'da bir site önünde bekleyen kadına, beyaz bir otomobille olay yerine gelen saldırganlar kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay saat 05.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir site önünde yaşandı. İddiaya göre, beyaz bir otomobille gelen saldırganlar kadının yanına yaklaşıp ateş etmeye başladı. Karnından yaralanan kadın ağır yaralandı.  

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevkedilirken, ilk olarak Sultangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan müdahalenin ardından Çapa Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA

Son Güncelleme: 24.01.2019 09:22
Anahtar Kelimeler:
YaralıSilahKadınGaziosmanpaşa
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