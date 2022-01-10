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Gaziosmanpaşa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

GAZİOSMANPAŞA'da gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaza sonrası otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 10:07
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Gaziosmanpaşa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Serdar K. kullandığı 34 DLL 806 plakalı otomobili ile Abdi İpekçi Caddesinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen yayaya çarptı. Çarpma sonrası yaya yola savrulurken, otomobil sürücüsü de hemen durarak durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin çarptığı yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni ambulans ile Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.  Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri yolu tamamen açtı. Polis ekipleri kaza sonrası otomobilin sürücüsü Serdar K.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziosmanpaşaAbdi İpekçi CaddesiYayaKazaTrafik Kazası
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