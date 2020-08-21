Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Gaziosmanpaşa'da inşaatta toprak kayması
Son Dakika
Gaziosmanpaşa'da inşaatta toprak kayması
Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen kurtarıldı
Son Dakika
Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen kurtarıldı
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Son Dakika
Bakan Koca, 81 ilin sağlık...
Vali Yerlikaya açıkladı
Vali Yerlikaya açıkladı
Taksim'de sağanak yağmur
Son Dakika
Taksim'de sağanak yağmur
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gaziosmanpaşa'da inşaatta toprak kayması

GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Mahallesinde bulunan bir inşaatta toprak kayması meydana geldi. İnşaatın yanında bulun bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

21 Ağustos 2020 Cuma 09:03
0 Okunma
Gaziosmanpaşa'da inşaatta toprak kayması

Karlıtepe Mahallesi Yahya Galip Caddesi'nde bulunan yapımı devam eden inşaatta toprak kayması meydana geldi. Durumu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri inşaatın yanında bulunan 4 katlı bir binada oturanları tahliye etti. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmazken yetkililerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. İsmi öğrenilemeyen mahalle sakini, "Birden ses geldi. Yerimden fırladım. Toprak kaydığını gördüm." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziosmanpaşaKarlıtepeİnşaatToprak Kayması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal’da bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu
Kartal’da bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu
Vali Yerlikaya açıkladı
Vali Yerlikaya açıkladı
İSTANBUL MERKEZLİ 18 İLDE SANAL BAHİSÇİLERE NEFES KESEN OPERASYON
İSTANBUL MERKEZLİ 18 İLDE SANAL BAHİSÇİLERE NEFES KESEN OPERASYON
Taksim'de sağanak yağmur
Taksim'de sağanak yağmur
Kağıthane'de faciadan dönüldü
Kağıthane'de faciadan dönüldü
Sancaktepe'de arkadaşını silahla öldüren şüpheli yakalandı
Sancaktepe'de arkadaşını silahla öldüren şüpheli yakalandı
Avcılar'da 'Yan bakma' kavgası: 2 yaralı
Avcılar'da 'Yan bakma' kavgası: 2 yaralı
İstanbul'da toplu taşımada koronavirüs denetimleri
İstanbul'da toplu taşımada koronavirüs denetimleri
Esenyurt ve küçükçekmece'de nişan atma kavgası: 1 ölü 5 yaralı
Esenyurt ve küçükçekmece'de nişan atma kavgası: 1 ölü 5 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı