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Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar yaşandı...

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar yaşandı...

14 Aralık 2019 Cumartesi 00:00
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Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar

İstanbul DHA 

Gaziosmanpaşa'da polise ateş edip kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenliyor.

Edinilen bilgiye göre, açık cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişinin evinde saklandığını belirleyen polis harekete geçti. Eve giden polis şüphelinin direnişiyle karşılaştı. Silahla ateş açan şüpheli, annesini yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Özel harekat ekipleri de mahalleye geldi. Şüphelinin 2 yakını arbede sırasında gözaltına alındı. Şüphelinin, binadan kaçtığının belirlenmesi üzerine polis mahallede operasyon düzenliyor.

DHA

Son Güncelleme: 14.12.2019 08:44
Anahtar Kelimeler:
Cezaevi FirarisiGaziosmanpaşa
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