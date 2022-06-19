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Gaspçı sevgililer yakalandı

İSTANBUL'da internet üzerinde tanışarak birlikte olmak için buluştuğu erkeklere, sevgilisi Recep K. (30) ile tuzak kurarak gasbeden Özlem Ç. (27) operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gasp teşebbüsleri ve yakalanma anları kameraya yansıdı.

19 Haziran 2022 Pazar 11:31
Gaspçı sevgililer yakalandı

Beyoğlu'nda 29 Mart 2022 tarihinde polise başvuran Ş.K. (29) para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve sevgilisi tarafından gasbedildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur Ş.K. poliste verdiği ifadesinde "Para karşılığı birlikte olmak için çağırdığım kadın içeri girdikten bir süre sonra kapı çaldı. Açtığımda hiç tanımadığım bir kişi 'Sevgilimle ne yapıyorsunuz' diyerek içeri girdi. Elinde bıçak vardı. Beni dövüp para ve cep telefonlarımı gasbederek kaçtılar" dedi.

8 Mayıs 2022 tarihinde polise başvuran mağdur D.K. de (31) aynı yöntemle 3 bin 500 lira nakit parası, kol saati ile cep telefonunun gasbedildiğini söyledi. Polis yaptığı incelemede şüphelilerin, D.K.'nın evinde bulunan kameralar tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelinin elinde bıçakla evin içinde dolaşarak mağdura tehditler savurduğu anlar yer alıyor.

PARAYI AZ BULUNCA İNTERNET BANKACILIĞINDAN EFT YAPTIRMIŞLAR

Bu olaydan iki gün sonra bu kez Güngören'de ortaya çıkan şüpheliler mağdur M.D. (51)'yi darbederek 3 bin lira nakit parasını gasbedip, internet bankacılığını kullanarak 8 bin lira parayı zorla kendi hesaplarına aktardılar.

Gasp Büro Amirliği dedektifleri kimliklerini belirlendiği şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin Esenyurt'ta bir apart otele gittiklerinin belirlenmesi üzerine bölgede pusu kuruldu. Bir süre sonra şüphelilerden Özlem Ç.'nin yanındaki mağdur M.V.(56) ile dışarı çıktığı görüldü. Bu sırada Özlem Ç'nin sevgilisi Recep K.'nın elindeki bıçakla onların yanına giderek mağduru gasbetmeye çalıştığı görülünce operasyon için düğmeye basıldı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile Recep K. ile sevgilisi Özlem Ç. gözaltına alındı. Operasyon güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler olaylarla ilgili sorgulandı. Şüphelilerden Özlem Ç.'nin internet üzerinden gönderdiği resimlerle birlikte olmak için erkekler bulduğu daha sonra sevgilisiyle plan yaparak onları gasbettikleri anlaşıldı. Özlem Ç.'nin daha önceden 16, Recep K.'nın ise 4 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluErkekKadınSevgiliTuzakşantajInternetGaspParaPolisOperasyon
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