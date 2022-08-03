Galataport'un 1,2 kilometrelik sahil şeridine yerli çözüm 

Okan Cüntay, “İstanbul’un Karaköy semtinde bulunan ve yapım aşamasında uygulanan birçok yöntemle dünyada bir ilke imza atılan Galataport, İstanbul’un dünyaya denizden açılan kapısı olma niteliğini taşıyor. 1,7 milyar dolar yatırım yapılan liman, dünya çapındaki en önemli liman projeleri arasında yer alıyor. Biz de gerek Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak gerekse ülkemizi keşfetmek isteyen turistlerin konforlu vakit geçirmelerini sağlamak için Galataport’taki çalışmalarımızı tamamladık. ABS Plus kör kalıp sistemi ile 1,2 km'lik sahil şeridinin yükseltilmesi projesinde görev alarak son teknolojiyle geliştirdiğimiz çözümlerimizi yerel faydaya çevirdik” diye konuştu.

KIYI ŞERİDİNDE KULLANIŞLI ALANLAR YARATILDI

Galataport’un inşa döneminde kıyı şeridi boyunca yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Okan Cüntay, kıyı şeridi yükseltme projesine dair şu bilgileri paylaştı:

“Galataport İstanbul'un 1,2 km'lik sahil şeridinde kot farklarının giderilmesi için H30 cm ve H60 santim yüksekliklerinde kör kalıp sistemi kullandık. İşlemin ardından ise kalıp sisteminin altından kolayca geçirilen tesisat kanalları sayesinde ilgili tüm tesisat bağlantılarını betonun üzerine çıkardık. ABS Plus kör kalıp sistemi ile doldurduktan sonra üzerine 10 santim beton dökerek betonarme bir zemin oluşturduk. Bu sayede alanda yoğun olarak kullanılan elektrik, su ve mekanik tesisatları, ABS Plus sisteminin oluşturduğu tesisat galerilerinden geçirilerek proje genelinde büyük fayda ve kolaylık elde ettik. Son teknolojiyle geliştirdiğimiz çözümlerimizi Galataport yapımında kullanarak hem ekipler hem de ziyaretçiler için kullanışlı bir alan ortaya çıkardık.”