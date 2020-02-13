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Galata Kulesi'nde tepki çeken yazılar

Yüzyıllardır ayakta olan İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'nin taşlarına yazılan yazılar görenlerin tepkisini topluyor.

13 Şubat 2020 Perşembe 10:24
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Galata Kulesi'nde tepki çeken yazılar

Her gün çok sayıda yerli ve yabancının ziyaret ettiği Galata Kulesi, İstanbul denince akla ilk gelen simgelerden biri. Yüzyıllardır ayakta olan bu tarihi yapı, İstanbul'u ziyaret edenlerin gittiği adreslerin başında geliyor. 528 yılında inşa edilen yapı, şehrin önemli sembolleri arasında yer alırken, UNESCO, 2013'te kuleyi Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil etti. Tarihi yapıya bazı ziyaretçiler tarafından verilen zarar ise her geçen gün artıyor. Galata Kulesi'nin taşlarına kalemlerle yazı yazıldığı görülüyor. Kimi ziyaretçiler ve çevre sakinleri, yazı yazanlara tepki gösterse de buna engel olunamıyor. Galata Kulesi'nin korunması gerektiğini düşünenlerin isteği, yazı yazanlara engel olunması.


"BİZ DE TARİHE DE DOKUYA DA SAYGI YOK"

Galata Kulesi yakınında yaşayan bir kişi, "Maalesef bizde tarihe de saygı yok, dokuya da saygı yok. Eline kalemi alıp da bu taşlara isimlerini yazmayı marifet sayıyorlar ama İtalya'da Pisa Kulesi'nin 100 metre yakınına yaklaşılamadığını biliyoruz. Galata Kulesi dünyanın önemli harikalarından biri. Dimdik ayakta. Yazı yazanları görüyorum ve uyarıyorum. 'Sanane herkes yazmış, bak yazılı zaten' diyor. Uyardığımızda semt sakini olarak burada biz kötü oluyoruz. Yakında taşları alıp eve götürecekler. Bu da olabilir yani" dedi.


"ÖN YÜZÜ TAMAMEN YAZIYLA KAPLI"

Galata Kulesi'ni ziyaret eden Deniz Erkal, duvarlara yazılan yazılara tepki gösterenler arasında. Erkal, "Ön yüzü şu an tamamen yazıyla kaplı. Yaklaşık 2 bin yıllık tarihi olan bir yer. 500 yıldan beri Müslüman ve Türk milletine ait olan bir yer. Etrafı Ahmet, Mehmet, Ayşe, seni seviyorum yazılarıyla donatılmış durumda. Şu an ben oradan bir taşı alsam herhalde tarihi eser kaçakçısı konumuna düşerim. Tarihimizi hep birlikte korumalıyız" diye konuştu.

DHA

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Galata Kulesi
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