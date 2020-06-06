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Galata Köprüsü'ne balık tutmaya koştular

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, balık tutkunu vatandaşlar Galata Köprüsü'ne akın etti. İki ay aranın ardından hafta sonu balık tutabilmenin keyfini yaşayan balıkçılar, balık azlığından şikayet etti.

06 Haziran 2020 Cumartesi 09:54
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Galata Köprüsü'ne balık tutmaya koştular

İSTANBUL - Türkiye genelinde, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında getirilen köprü ve sahillerde balık tutma yasağı 1 Haziran'dan itibaren kaldırıldı. Olta balıkçılığı tutkunu vatandaşlar, yasağın sona ermesiyle birlikte balıkçıların en önemli buluşma noktaları olan Galata ve Atatürk Köprüsü'ne akın etti.

"DENİZ KOKUSUNU ÖZLEDİM"

Balık tutkunları, 2 ay aranın ardından, sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulanmadığı ilk hafta sonu da balık tutmak Galata Köprüsü'nün yolunu tuttu. Vatandaşlar, tatil günü doya doya balık tutmayı özlediklerini söylerken, balık azlığından şikayet etti. Yasağın kalkmasının ardından balık tutmak için hafta sonunu iple çektiğini ifade eden Zeki Kızılaslan "Deniz kokusunu özledim. 3 aydır dışarıya çıkmıyorduk. Dün akşam 8'den beri buradayız, sabahladık. Bu sabah sanki balık yok gibi. Yunuslar olduğu için balık azmış" dedi.

Yıllardır hobi olarak balık tuttuğunu belirten İsmail Polat ise "Pandemiden dolayı eve kapanma söz konusuydu. Havanın güzel olmasını fırsat bilip geldik. Hem ruhumuzu rahatlatmaya çalışıyoruz hem de bedenimizi rahatlatmaya çalışıyoruz. Kısmetimize bugün balık yok. Daha önceden böyle olmuyordu. Yunusların ortaya çıkması balıkları bir nebze kaçırdı" diye konuştu. 

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüsle MücadeleGalata KöprüsüBalık Tutmakİstanbul
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