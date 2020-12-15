Galata Köprüsü'ndeki balıkçılara koronavirüs denetimi

İSTANBUL - İBB Zabıta Ekipleri, kent genelinde olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarında yeni Koronavirüs önlemlerini denetledi. Eminönü, Karaköy, Bebek, İstinye, Unkapanı ve Galata köprülerinde yere konulan işaretlerle balıkçılar arasında mesafenin en az 3 metre olması sağlandı. Denetimler kapsamında maske takılması ve açık havada sigara içilmemesi konusunda da ekipler uyarılarda bulundu. Ayrıca deniz zabıtası da denizden denetimlere destek sağladı.

BALIKÇILAR MEMNUN



Galata Köprüsü’nde balık tutmaya gelen Osman Ürer, "Çok güzel bir şey. Çok iyi oldu böyle. İnşallah devam eder bu şekilde. Eskiden dip dibeydik. Şimdi böyle biraz daha iyi oldu. Bu şekilde devam edebilirsek daha da güzel olacak her şey. Yer kavgası devamlı olurdu burada. Bu şekilde olunca kimsenin kavga etmeye yüzü kalmadı artık. Erken gelen yeri kapıyor. Soğuğa rağmen hala geliyoruz. Hoşuma gidiyor benim. Balık tutmayı seviyorum. Soğuk ve yağmurlu havada daha çok seviyorum" dedi.



"ARTIK KAFAMIZ RAHAT OLTA SALLIYORUZ"



20 yıldır balık tuttuğunu söyleyen Fahrettin Özlü ise, "Bu yeni kurallar gerçekten çok güzel oldu. Çok daha rahat olta sallıyoruz. Oltalarımız karışmıyor, pandemiden dolayı da kafamız çok rahat. Eskiden insanlar üst üste atardık oltayı. Dolayısıyla hastalık geçebilirdi yani ama şimdi çok rahatız. Yapana, düşünene teşekkür ederim. Bu bir hobi. Kar da yağsa, 60 derece sıcak da olsa bu içinden gelen bir hobi olduğu için insan vazgeçemiyor" diye konuştu.