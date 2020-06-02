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Galata Köprüsü eski günlerine döndü

Koronavirüs sebebiyle köprü ve sahillerde olta balıkçılığının yasaklanmasının ardından Galata Köprüsü sessizliğe bürünmüştü. Yasağın sona ermesinin ardından Galata Köprüsü eski günlerine geri döndü.

02 Haziran 2020 Salı 13:14
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Galata Köprüsü eski günlerine döndü

İSTANBUL - Olta balıkçılarının vazgeçilmez noktalarından Galata Köprüsü'ne amatör balıkçılar akın etti. Maske takan ve sosyal mesafe kuralına uyan olta balıkçıları özledikleri günlere geri dönmenin tadını çıkardı. Sabahın erken saatlerinde balık tutmak için köprüye gelen vatandaşlar kovalarını balıkla doldurdu.

Sabah saat 06.00'da köprüye balık tutmaya gelen Kerim Cansız, "Çok mutluyum. Kendi balığımızı kendimiz tutuyoruz. Evde çocuklarım var. Onlara taze taze balık götürüyorum. Stres de atıyoruz burada. Rahatladık. Sosyal mesafemizi de koruyoruz. İnsanlar çalışmasına rağmen boşta olanların çoğu gelmiş. Köprü dolu" dedi.

Yaşar Özer ise köprüde balık tutmayı çok özlediğini söylerken, "Balıktan başka bir şey düşündüğümüz yok. Hem arkadaş çevresini hem balık tutmayı özledik. Balık tutmak çok dinlendirici. Alacağın, vereceğin varsa unutuyorsun hepsini" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Galata KöprüsüBalık
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