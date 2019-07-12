Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
sağanak
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98779
ALTIN
258.858
DOLAR
5.7008
STERLİN
7.1423
EURO
6.4212
Akademisyenden, dalgalardan etkilenmeyen yüzer platform
Akademisyenden, dalgalardan etkilenmeyen yüzer platform
Google Asistan'ın kullanıcıların seslerini gizlice kaydettiği ortaya çıktı
Google Asistan'ın kullanıcıların seslerini gizlice...
Üniversiteye gidecekler için burs verecekler
Üniversiteye gidecekler için burs verecekler
Üç Türk güreşçi Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda finalde
Üç Türk güreşçi Yaşar Doğu...
Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum
Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde...
İş fırsatları için hemen tıkla!

FSM'deki çalışmaların 16. gününde ilk kat asfalt tamamlandı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda ilk kat asfalt döküm işlemi tamamlandı. Çalışmaların 16. gününde son kat asfaltın dökülmesi için asfalt makineleri ve silindirler köprü girişinde yerini aldı. Kapatılan 4 şeritte çalışmaların tamamlanmasının ardından aynı çalışma Edirne istikametine 4 şeritte tekrarlanacak.

FSM'deki çalışmaların 16. gününde ilk kat asfalt tamamlandı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda ilk kat asfalt döküm işlemi tamamlandı. Çalışmaların 16. gününde son kat asfaltın dökülmesi için asfalt makineleri ve silindirler köprü girişinde yerini aldı. Kapatılan 4 şeritte çalışmaların tamamlanmasının ardından aynı çalışma Edirne istikametine 4 şeritte tekrarlanacak.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:00
4 Okunma
FSM'deki çalışmaların 16. gününde ilk kat asfalt tamamlandı

İSTANBUL  - FSM'de 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek  kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı. Köprünün birleşim yerlerinde ise tamiratlar yapılmıştı.

İLK KAT ASFALT TAMAM

Bu çalışmanın ardından köprü üzerine başlayan ilk kat asfalt olan "Mastik Asfalt" denilen malzemenin köprü üzerine döşenme işlemi tamamlandı. Araçların üzerinde gideceği son kat asfaltın dökülmeye başlanması için çalışmalar son aşamaya geldi. Bu asfaltı dökecek olan asfalt döküm makineleri ile silindirler köprünün Avrupa yakasında yerlerini aldı. Köprüde şu anda her iki yanda da köprünün karayla olan bağlantı noktaları kontrol edilip hasarlı bölümler yenileniyor.

SON KAT ASFALT İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Çalışmalarda işçiler 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız işlemlere devam ettiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde son kat "Taş mastik asfalt"ın dökülmesinin ardından şeritler çizilecek ve kapatılan bölümler trafiğe açılacak. Ancak eş zamanlı olarak köprünün Edirne yönünde bulunan 4 şerit trafiğe kapatılarak aynı çalışmalar tekrar edilecek.

Öte yandan köprüdeki çalışmalar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde kilometrelerce araç kuyruğu oluşmaya devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
FSMAsfaltlamaÇalışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ta trafik polisine çarpan taksici gözyaşlarına boğuldu
Beşiktaş'ta trafik polisine çarpan taksici gözyaşlarına boğuldu
Ataşehir D-100 Karayolu'nda ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Ataşehir D-100 Karayolu'nda ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Unutulmaya yüz tutan el dokuması halılar
Unutulmaya yüz tutan el dokuması halılar
İstanbul Havalimanı'nda 3. pist yapım çalışmaları havadan fotoğraflandı
İstanbul Havalimanı'nda 3. pist yapım çalışmaları havadan fotoğraflandı
Binlerce sahte içki ele geçirildi
Binlerce sahte içki ele geçirildi
Fatih'te 40 adrese uyuşturucu baskını: 35 gözaltı
Fatih'te 40 adrese uyuşturucu baskını: 35 gözaltı
İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri
İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri
Esenyurt'ta yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı
Esenyurt'ta yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı
FSM'YE 12. gününde ilk kat asfalt atılmaya başlandı
FSM'YE 12. gününde ilk kat asfalt atılmaya başlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans