Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102837
ALTIN
258.652
DOLAR
5.6353
STERLİN
6.9637
EURO
6.2683
İAÜ, Avrupa şampiyonu
İAÜ, Avrupa şampiyonu
Kübranur Esir’den bronz madalya
Kübranur Esir’den bronz madalya
Melisa Ercan finalde
Son Dakika
Melisa Ercan finalde
Badminton’da 4 madalya
Son Dakika
Badminton’da 4 madalya
Transfer beklentimiz sürüyor
Transfer beklentimiz sürüyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları sona erdi

FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları sona erdi

28 Temmuz 2019 Pazar 12:31
7 Okunma
FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi

İSTANBUL, (DHA) 

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Köprüde yapılan 2. etap çalışmalarda kuzey bölümde 4 şerit son kat asfaltlama çalışmaları bitti, trafik şeridi çizme çalışmaları başladı. Köprünün öğlen saatlerinde tamamen trafiğe açılması bekleniyor.  

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde  çalışmalar 27 Haziran 2019 tarihinde başladı. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 1.Etap olarak adlandırılan bu bölümde çalışmalar 17 Temmuz tarihinde son kat asfaltın döşenmesiyle tamamlanmış ve yenilenen bölüm hizmete alınmıştı. Projenin ikinci etabında köprünün kuzey bölümünde kapatılan 4 şeritte aynı çalışmalar tekrarlanmaya başlanmıştı. Köprüdeki çalışmalarda köprünün karayla olan bağlantı noktaları kontrol edilip hasarlı bölümler de yenilenmişti.

SON KAT ASFALT ATILDI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu bölümde de çalışmalar son kat asfaltın atılmasıyla tamamlandı. Asfalt makineleri, silindirlerle yapılan çalışmalarda köprünün üzerine son kat asfaltla kaplanma işlemi sona erdi. 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız yapılan çalışma yenilenen asfalt üzerine bugün saat 10.00 sıralarında yol çizgi çalışmaları başladı. Çizgilerinde bitiminin ardından öğle saatlerinde köprünün trafiğe açılması bekleniyor. Köprüdeki çalışmalar için bitim tarihi olarak önce 17 Ağustos 2019 tarihi verilmişti. Ancak daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çalışmaların Kurban Bayramı öncesinde tamamlanacağını söylemişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FSMAsfaltlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çift katlı otobüs yandı
Çift katlı otobüs yandı
İlk kurbanlıklar çadırlara yerleştirildi
İlk kurbanlıklar çadırlara yerleştirildi
Kaçak lüks araç operasyonu...
Kaçak lüks araç operasyonu...
Bahçelievler'de caddede çökme
Bahçelievler'de caddede çökme
Sahte dolarlar sergileniyor
Sahte dolarlar sergileniyor
'Boğaz'a çamur aktı
'Boğaz'a çamur aktı
Üsküdar'da metrobüs kazası
Üsküdar'da metrobüs kazası
Trafik kilitlendi
Trafik kilitlendi
Eyüpsultan'da kaza
Eyüpsultan'da kaza

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans