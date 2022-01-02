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Fransız askerler Boğaz'da balık tutanlara el salladı 

FRANSIZ savaş gemisi 20 gün sonra İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'den ayrıldı. Fırkateyn'in boğaz geçişine sahil güvenlik botu eşlik ederken gemide bulunan bir Fransız askerinin kıyıda balık tutanlara el sallayarak selamlaması kameralara yansıdı.

02 Ocak 2022 Pazar 11:31
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Fransız askerler Boğaz'da balık tutanlara el salladı 

Fransız Donanması'nın D654 Borda numaralı 'FS Auvergne' isimli fırkateyni 20 gün sonra saat 09.30 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin Boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait bir sahil güvenlik botu da eşlik etti. 

Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde bazı askerler kıyının fotoğrafını çekerken bazı askerlerin de sahili seyrettiği görüldü.

BALIK TUTANLARI SELAMLADI

Bir Fransız askerinin Boğaz geçişi sırasında kıyıda balık tutanlara el sallayarak selamladığı kameralara yansırken, gemi yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizine açıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fransız Savaş GemisiIstanbul Boğazı
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