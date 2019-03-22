Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100343
ALTIN
237.291
DOLAR
5.6136
STERLİN
7.3932
EURO
6.3392
Samet Aybaba: Yabancı sayısı serbest ama kriterli olmalı
Samet Aybaba: Yabancı sayısı serbest...
Devekuşu Kabare Ataşehir’e taşınıyor
Devekuşu Kabare Ataşehir’e taşınıyor
Cengiz Ergün'den Manisaspor açıklaması
Cengiz Ergün'den Manisaspor açıklaması
Akdeniz tipi beslenme kolon kanseri gelişimini önlüyor
Akdeniz tipi beslenme kolon kanseri...
Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girdi
Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girdi

Fındıklı Yaşam Evi Maltepe'de açıldı

Maltepe Belediyesi, “Yaşam Evi” projesi kapsamındaki ilk yaşam evini Fındıklı’da düzenlenen coşkulu törenle hizmete açtı. Burada konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Fındıklı Maltepe merkeze uzak kaldığı için bu hizmeti yerinde yerine getirdik” dedi.

Fındıklı Yaşam Evi Maltepe'de açıldı

Maltepe Belediyesi, “Yaşam Evi” projesi kapsamındaki ilk yaşam evini Fındıklı’da düzenlenen coşkulu törenle hizmete açtı. Burada konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Fındıklı Maltepe merkeze uzak kaldığı için bu hizmeti yerinde yerine getirdik” dedi.

22 Mart 2019 Cuma 16:49
6 Okunma
Fındıklı Yaşam Evi Maltepe'de açıldı

İSTANBUL - Maltepe Fındıklı Yaşam Evi’nin açılışı düzenlenen coşkulu bir törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Maltepe Belediye Başkanı ve CHP Maltepe Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç tarafından açılışı gerçekleştirilen Yaşam Evi törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve çok sayıda kişi katıldı. 

FINDIKLI YAŞAM EVİ 480 METREKARELİK ALAN ÜZERİNE KURULU

Fındıklı mahallesindeki kadınlar öncelikli olmak üzere halkı buluşturacak, onları meslek sahibi yapacak ve hobilerini geliştirecek 480 metrekarelik alan üzerine kurulu merkezde, eğitim odaları, öğrenciler başta olmak üzere halkın kullanımına açık kütüphane, mahalledeki derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarıyla halkın çeşitli toplantılarını düzenleyebileceği mahalle lokali bulunuyor. Merkezde ayrıca cenazeler için ayrılan taziye evi, kadınların meslek öğrenip, hobilerini geliştirebilecekleri kadın eğitim merkezi ve özellikle şiddet gören kadınlara yönelik psikolojik danışmanlık merkezi de yer alıyor.

“BU HİZMETİ YERİNDE YERİNE GETİRDİK

Fındıklı Bahriye Üçok Yaşam Evi açılışını gerçekleştireceği müjdesini veren Ali Kılıç” Bu merkez Fındıklı’da da yaşayan kadın kardeşlerimin talebiydi. Hanım kardeşlerimiz toplu bir şekilde başkanım biz mutlaka etüt odalarının olduğu bir kurs yeri istiyoruz dedi. Kadınlarımız söz vermiştim Fındıklı’da önümüzdeki zamanlar için planladığımız büyük bir yaşam merkezi projemiz var. Mustafa Zengin İlköğretim okulunda ki boş alanı değerlendiriyoruz. Gerçekten saygı duyduğumuz Bahriye Üçok hocamızın adını taşıyacak bir yaşam merkezi kurmak istiyoruz ancak o biraz uzun süreceği için geçici bir süreliğine bu yaşam merkezini kurduk. Burada taziye evimiz var, kütüphanemiz var. İstiyoruz ki kadınlarımız buraya geldiklerinde kendilerini rahat hissedebilsinler çocuklar içinde özel bir oda yaptık anneleri kursa girdiklerinde çocukları da yan tarafta uzman arkadaşlarımız tarafından gözetim altında tutularak oyunlar oynayacaklar amacımız Fındıklı’da yaşayan kardeşlerimiz şehir merkezine gidemedikleri zamanlarda ve burası Maltepe merkeze uzak kaldığı için yerinde bu hizmeti yerine getirmek. Çok anlamlı bir açılış yaptık, çok mutlu olduk “ insanların gözlerinde ki desteği ve ışığı görünce ne kadar doğru bir is yaptığımızı görmüş olduk" dedi.

Açılışın ardından Ali Kılıç, vatandaşlarla birlikte Fındıklı Yaşam Evi’ni gezdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fındıklı Yaşam EviMaltepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEM'de kaza; yol trafiğe kapandı
TEM'de kaza; yol trafiğe kapandı
Beyazıt'taki kazayla ilgili flaş gelişme
Beyazıt'taki kazayla ilgili flaş gelişme
İstanbul'da Nevruz kutlaması
İstanbul'da Nevruz kutlaması
Oyuncu Ümit Yesin için Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde tören düzenlendi
Oyuncu Ümit Yesin için Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde tören düzenlendi
Küçükçekmece'de günlük kiralık dairede kadın cinayeti
Küçükçekmece'de günlük kiralık dairede kadın cinayeti
İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu
İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu
Tarihi hanın bitmeyen çilesi
Tarihi hanın bitmeyen çilesi
“Banliyö hattı İstanbul Akvaryum’unun yolunu kolaylaştırdı”
“Banliyö hattı İstanbul Akvaryum’unun yolunu kolaylaştırdı”
Soğutma çalışmaları sürüyor
Soğutma çalışmaları sürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans