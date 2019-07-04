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Fener Rum Patriği Bartholomeos, İmamoğlu'nu ziyaret etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, İmamoğlu'nu ziyaret etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:33
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, İmamoğlu'nu ziyaret etti

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasına saat 10.00 sıralarında gelen Bartholomeos, İmamoğlu ile yarım saat görüştü. Görüşmenin ardından Bartholomeos ve İmamoğlu gazetecilere açıklama yaptı. 

"BELEDİYEMİZİN BİR İNANÇ MASASI OLACAK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kadim kent İstanbul'un içinde barındırdığı tüm manevi dünyaya karşı olan eşitlikçi tavrımızı göstermek adına kendilerine de belirttim ki belediyemizin bir inanç masası olacak. Ve bu inanç masası aynı zamanda şehrimizin kendi yöneten belediyenin her inanca saygılı her inanca eşitlikçi tavrı ortaya koyma adına bu masanın aktif hale gelmesi ve bize tavsiye ve önerilerde bulunmasını önemsediğimizi belirttik. Bu ve bunun gibi çalışmalarda şehrimize huzur açısından ilişkilerin sağlıklı yürümesi açısından ve her bireyine eşit vatandaş tavrı göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Yol haritamızda İstanbul'a bakışımız böyledir. Patrikhanenin İstanbul'da bulunması çok kıymetlidir. Altını çizmek isterim. Dünyaya açılma noktasında aktif dönem başlatacağımız İstanbulumuzda patrikhanenin de yurt dışına dönük faaliyetlerimiz de kendi cemaat mensuplarıyla özellikle işbirliği yapması ve bu kentin tanıtılması noktasında bize katkı sunmaları talebime 'Hep birlikte oluruz' ifadesi bizi çok memnun etmiştir. Onur duydum. Her şeyin çok güzel olacağı bir dönemi İstanbulumuza yaşatırız" şeklinde konuştu. 
 

"İSTANBUL ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR ŞEHİR" 

"Tebrik ziyaretinde bulundum" diyen Bartholomeos, "Sayın başkan ile çok eskiden beri tanışıyoruz. Geçen Noel bayramımızda kendileri patrikhanemize teşrif ettiler. Konuşmamız sırasında cemaatimizin söylediğim gibi hepimizin hayır dualarını getirdik kendilerine. İstanbul çok kültürlü bir şehir. Bütün inançlardan hemşerilerimiz vardır" dedi.

Bartholomeos, "Patrikhanemiz medeniyete ve kültüre büyük katkı sağlamıştır asırlar boyunca. Bu açıdan sayın başkanımızın patrikhanemize karşı ve cemaatimize karşı ilgisini talep ettik, rica ettik. Kendisi bildiğiniz gibi iyi niyetli bir insandır. Bütün İstanbullulara karşı ayrımcılık yapmaksızın hareket edecektir, dönemi esnasında ve kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz. Bize çok kısa bir zamanda randevu verdikleri için müteşekkiriz. Kendilerine ve ailelerine ve bütün İstanbullulara bu vesileyle patrikhanemizin ve şahmısın hayır dualarını arz etmek iletmek istiyorum" diye konuştu.

İmamoğlu daha sonra Bartholomeos'u aracına kadar uğurladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fener Rum Patriği Bartholomeosİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğluZiyaret
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