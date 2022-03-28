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Fatih’te yangın paniği

Fatih'te gece saatlerinde 3 katlı bir binanın girişi katında çıkan yangında can pazarı yaşanırken, binada kalan 4 kişi ile yeni doğmuş 6 yavru kediyi itfaiye kurtardı. Alev alev yanan daire cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

28 Mart 2022 Pazartesi 08:30
Fatih’te yangın paniği

Yangın, Aksaray Mahallesi'nde gece saat 02.30'da çıktı. Alboyacılar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de binanın giriş katındaki alev alev yanan daireye müdahale etti. Bu sırada itfaiye ekipleri binada yaşayan ve dumandan etkilenen 4 kişiyi dışarı çıkararak kurtardı. Dumandan etkilenler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra tedbir amaçlı  hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye çalışmalarını sürdürken, dairede bulunduğu belirlenen yavru kediler ise ekipler tarafından son anda kurtarıldı. Yavru kedileri dışarı çıkaran itfaiye eri, kedileri eline alarak bir süre sevdi ve başlarında bekledi. Uzun süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yangın çıkan binadan yükselen alevler bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de binanın giriş katından alevlerin yükseldiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise vatandaşların panik içinde olduğu görülüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihAksarayEvBinaYangınİtfaiye
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