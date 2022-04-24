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Fatih’te operasyonda görevli polis, kafasına atılan sert cisim sonucu düşerek şehit oldu

FATİH’te operasyonda görevli polis memuru Zafer Mat, aranan şüphelinin attığı cisimle, kafasından aldığı darbe sonucu yüksekten düşerek ağır yaralandı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Zafer Mat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. 

24 Nisan 2022 Pazar 09:35
Fatih’te operasyonda görevli polis, kafasına atılan sert cisim sonucu düşerek şehit oldu

Olay, Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rufai Sokak’ta saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aranan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Zafer Mat ise, şüphelinin kaçmaması için yan binanın yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarına çıktı. Polislerin geldiğini gören ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şüpheli, bu sırada çevrede bulduğu sert bir cisim fırlattı. Kafasından darbe alan polis memuru Zafer MAT, duvarın üzerinden düşerek ağır yaralandı.  

HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Bezmiaelem Valide Sultan hastanesine kaldırılan Zafer MAT, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞEHİT POLİS MEMURU İLE İLGİLİ EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Fatih'te görev sırasında şehit olan polis memuru ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı. "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Zafer Mat, Ayvansaray Mahallesi'nde bulunan şüpheli bir şahsın yakalama çalışması esnasında şüpheli şahsın attığı taşın başına isabet etmesi sonucu yüksekten düşerek yaralanmıştır. Yaralanan polis memuru Zafer Mat ivedi bir şekilde Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur.

02.10.1995 yılında göreve başlamış olan Zafer Mat, 07.12.1974 doğumlu olup evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. Şehidimizin cenazesi Pazar günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde saat 12.30 'ta yapılacak töreninin ardından memleketi Yozgat İline uğurlanacak olup 25.04.2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Çakmak Köyü Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Çakmak Köyü Mezarlığına defnedilecektir." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihOperasyonŞehitPolisZafer Mat
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