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Fatih'te yangında can pazarı

FATİH'te 3 katlı binanın 2. katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi ve bir köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Daire, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

18 Kasım 2021 Perşembe 11:20
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Fatih'te yangında can pazarı

Fatih, Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokakta bulunan 3 katlı binanın 2. katındaki dairede gece 01.10 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Fatih itfaiye ekibi sevk edildi. Dairede bulunan 3 kişi ve bir köpek mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri sepetli merdiven uzatarak mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen kişiler sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ekipleri daha sonra yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihAksarayBinaEvYangınİtfaiye
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