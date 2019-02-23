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Fatih'te özel halk otobüsü bariyerlere çarptı

Fatih'te özel halk otobüsü bariyerlere çarptı

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:12
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Fatih'te özel halk otobüsü bariyerlere çarptı

Fatih'te bir otomobilin sıkıştırdığı iddia edilen özel halk otobüsü yol kenarındaki beton çöp kutusunu ve bir ağacı devirerek bariyerlere çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil Taksim - Kocamustafapaşa seferini yapan özel otobüsünü sıkıştırdı. Otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yol kenarındaki beton çöp kutusunu ve bir ağacı devirdi ardından da bariyerlere girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine çok sayıda ekip ve vinç sevk edilirken, otobüsü kaldırmak için çalışmalar sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatihözel Halk OtobüsüHalk OtobüsüKaza
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