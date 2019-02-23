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Fatih'te özel halk otobüsü bariyerlere...

Fatih'te otobüs bariyerlere çarptı

Fatih'te özel halk otobüsü bariyerlere çarptı

Fatih'te otobüs bariyerlere çarptı

Fatih'te özel halk otobüsü bariyerlere çarptı

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:22
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Fatih'te otobüs bariyerlere çarptı

İSTANBUL/DHA

Fatih'te özel halk yolcu otobüsü iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu beton çöp kutusunu ve bir ağacı devirerek bariyerlere çarptı.

Kaza Fatih, Atatürk Bulvarı'ndaki saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Taksim-Kocamustafapaşa seferini yapan Otobüs A.Ş'ye ait özel halk otobüsü plakası alınamayan bir araç tarafından sıkıştırıldı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüs önce kaldırımdaki beton çöp kutusu ile ağacı devirdi ardından bariyerlere çarparak durdu. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. 

Olay yerine gelen vinç kaza yapan otobüsü bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı. Kaza sırasında otobüsün içinde yolcu olmadığı öğrenildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otobüste bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası kapanan yol tekrar araç geçişine açıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihTrafik Kazası
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