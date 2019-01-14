Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90738
ALTIN
229.320
DOLAR
5.5143
STERLİN
7.0679
EURO
6.3296
Kalın'dan Trump'a yanıt 
Son Dakika
Kalın'dan Trump'a yanıt 
İran'da kargo uçağı düştü
Son Dakika
İran'da kargo uçağı düştü
Fatih'te korkutan yangın!
Son Dakika
Fatih'te korkutan yangın!
Rusya’dan İHA açıklaması
Rusya’dan İHA açıklaması
Azınlık haklarına boyun eğmeyeceğiz
Azınlık haklarına boyun eğmeyeceğiz

Fatih'te korkutan yangın!

Fatih'te korkutan yangın! 3 ev birden...

Fatih'te korkutan yangın!

Fatih'te korkutan yangın! 3 ev birden...

14 Ocak 2019 Pazartesi 09:38
9 Okunma
Fatih'te korkutan yangın!

İSTANBUL (DHA)

Fatih'te bir gecekonduda başlayan yangın, iki gecekonduya daha sıçradı. Alevli şekilde yanan evler, itfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, Hacıkadın Mahallesi'nin Hızırbey Sokağı'nda saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bir gecekondudan yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan Fatih ve Beyoğlu ilçelerine bağlı itfaiye ekipleri, yangının merkezi olan gecekonduyla birlikte sirayet ettiği iki gecekonduya daha müdahale etti. İtfaiyenin çalışmaları sonucu yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken polis ve itfaiye yangının çıkış sebebini araştırıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih YangınFatih
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataköy'de feci kaza: Cadde savaş alanına döndü
Ataköy'de feci kaza: Cadde savaş alanına döndü
Florya'da tren kazası: Yaralılar var
Florya'da tren kazası: Yaralılar var
Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Jandarmadan tarihi eser operasyonu
İstanbul'da terör operasyonu
İstanbul'da terör operasyonu
Sarıyer'de mahallede kimyasal madde paniği 
Sarıyer'de mahallede kimyasal madde paniği 
Dolandırıcılık şebekesinden 20 kişi tutuklandı
Dolandırıcılık şebekesinden 20 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda yılın okuyucuları ödüllendirildi
Beyoğlu’nda yılın okuyucuları ödüllendirildi
İDO ve Şehir Hatları Vapurları'nda sefer iptalleri
İDO ve Şehir Hatları Vapurları'nda sefer iptalleri
İstanbul'da narkotik operasyonu
İstanbul'da narkotik operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ