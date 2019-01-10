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Fatih'te Japon kadın otel odasında ölü bulundu

FATİH'te bir otelde Japon uyruklu kadın turist Sion Hata (30) kaldığı odada ölü bulundu.

Fatih'te Japon kadın otel odasında ölü bulundu

FATİH'te bir otelde Japon uyruklu kadın turist Sion Hata (30) kaldığı odada ölü bulundu.

10 Ocak 2019 Perşembe 16:57
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Fatih'te Japon kadın otel odasında ölü bulundu

Olay, saat 11.30 sıralarında Hocapaşa Mahallesi Dervişler Sokak üzerinde bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sion Hata, otelin 4. katında bir odada kalıyordu.  Otel görevlileri Japon turistin oteldeki son günü olduğunu söylemek için odaya çıktı. Görevliler turistin bulunduğu odaya çıkarak kapıyı çaldı. İçeriden ses gelmemesi üzerine görevliler, durumdan şüphelendi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Japon turist Hata'yı  bulunduğu odada  kabloyla asılı buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Sion Hata'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İNGİLİZCE VE JAPONCA NOT 

Olay yerine gelen ekipler odanın içinde yaptıkları incelemelerde, Sion Hata'ya ait olduğu bildirilen  İngilizce ve Japonca iki not buldu.  İngilizce notta otel görevlilerine teşekkür yazısı olduğu öğrenilirken, Japonca olanında ise ailesine bir erkek arkadaşının olduğu, onunla sorunlar yaşadığı ve bundan dolayı intihar ettiği bilgisi yer aldı.  

Öte yandan durumu haber alan Japonya Konsolosluğu'ndan gelen ekipler, olayla ilgili bilgi aldı. Savcının yapmış olduğu incelemelerin ardından Sion Hata'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihJaponKadınOtelölüSion Hata
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