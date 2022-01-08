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Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı

Fatih'te iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 10:12
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Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı

Kaza sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre aynı yönde giden iki İETT otobüsünden birinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki İETT otobüsü savrulurken, diğer İETT otobüsü ise refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada otobüslerde bulunan 8 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak tedavi etti. Bazı yaralılar tedavi için yakındaki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları başladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihAtatürk BulvarıİETTOtobüsKaza
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