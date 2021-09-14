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Fatih'te 80 bin lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi

FATİH'te iş yerine düzenlenen baskında 5 kişi gözaltına alınırken, 80 bin lira değerinde olduğu belirtilen kaçak tütün ele geçirildi. Baskın anı kameralarla kaydedildi.

14 Eylül 2021 Salı 10:40
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Fatih'te 80 bin lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir iş yerinde kaçak tütün mamulleri satışı yapıldığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, iş yerine baskın düzenledi. Baskında, 5 şüpheli gözaltına alınırken, ekipler hassas burunlu dedektör köpek eşliğinde iş yerinde ve araçta arama yaptı. Aramalarda, piyasa değeri 80 bin lira olduğu değerlendirilen bin 760 paket kaçak sigara, 3 bin 690 adet kaçak puro, 25 kilogram kaçak tütün, 145 kilogram nargile tütünü, 2 bin 600 adet boş makaron, 2 bin 500 adet dolu makaron, 7 bin 200 adet sigara filtresi ele geçirildi.  Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, baskın anları kameraya yansıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihPolisOperasyonGözaltıTütünKaçak Tütün
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