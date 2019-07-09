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Fatih'te 40 adrese uyuşturucu baskını: 35 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Fatih'te önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Fatih'te 40 adrese uyuşturucu baskını: 35 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Fatih'te önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

09 Temmuz 2019 Salı 11:23
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Fatih'te 40 adrese uyuşturucu baskını: 35 gözaltı

İSTANBUL - Sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesinde toplanan polis ekipleri, Özel Harekat  Şube Müdürlüğü'ne bağlı timlerinde desteğiyle önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 35 kişi gözaltına alındı. 

UYUŞTURUCU MADDE  VE SİLAH BULUNDU

Operasyon esnasında Özel Harekat Şube Müdürlüğü timleri elleri tetikte sokakta güvenlik önlemi aldı. Operasyon kapsamında adreslerde aramalar yapıldı. Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerden biri de Kumkapı'da bulunan bir oteldi. Otele giren narkotik ekipleri otelde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihEmniyet MüdürlüğüNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
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