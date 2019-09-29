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Fatih'te 4 katlı binada yangın

Mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Fatih'te 4 katlı binada yangın

Mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

29 Eylül 2019 Pazar 11:31
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Fatih'te 4 katlı binada yangın

İSTANBUL (DHA) 

Fatih'te  4 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangını kısa sürede söndürülürken,  üst katlarda mahsur kalanlar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı.

Yangın,  Molla Gürani Mahallesi Sadi Çeşmesi Sokak'ta 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Binadan dumanların çıktığını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun dumanların çıktığı binada üst katlarda mahsur kalanları merdiven aracıyla tahliye etti. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihYangın
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