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Fahrettin Akyazıcı’nın anısını çocukları yaşatacak…

Emre Akyazıcı ve Elif Girgin’in babaları Fahrettin Akyazıcı’nın anısını yaşatıyor

30 Kasım 2021 Salı 10:01
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Fahrettin Akyazıcı’nın anısını çocukları yaşatacak…

ASLAN SAYIM


Bahçelievler Hak Vakfı Başkanı, Nisa Hastanesi ve Aksa Camii Kurucusu olan ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan yardımsever sanayici Fahrettin Akyazıcı’nın hayatını kaybetmesinin 40. günü nedeniyle ailesi tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Program, Fahrettin Akyazıcı’nın çocukları Elif Girgin ve Emre Akyazıcı tarafından merhumun yaptırıp İslam âleminehediye ettiği Yakuplu Hacı Ali Akyazıcı Camii, Yeni BosnaAksa Camii ve son olarak da Türkiye Cumhuriyet tarihi içerisinde yapılmış tek taş mimari camisi olan Esenler Taş Camii’nde düzenlendi. Ayrıca Elif Girgin ve Emre Akyazıcı, binlerce kişiye yemek dağıtımını da kendi elleriyle yaptı. 

Okul ve cami yapılacak

“Sahip olduğumuz her şey onun sayesinde, onun için ne yapsak az” diyerek babalarını onurlandıran kardeşler, Fahrettin Akyazıcı’nın anısını yaşatmak için birçok projeyi de hayata geçirdiler.

Bu kapsamda daha önce birçok öğrenci yurdu ve okul yaptıran merhumun, adına yapılacak Fahrettin Akyazıcı Anaokulu gelecek yıl faaliyete geçecek. Ayrıca Bahçelievler Hak Vakfı’nda Fahrettin Akyazıcı Aşevi ile Fahrettin Akyazıcı Camii yapımına da yakında başlanacak.

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