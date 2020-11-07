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Eyüpsultan’da tarihe yolculuk

Türk-Osmalı tiyatro tarihinin en popüler ikilisi olan Hacivat ve Karagöz Eyüpsultan’daki Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde yaşatılmaya devam ediyor.

07 Kasım 2020 Cumartesi 18:40
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Eyüpsultan’da tarihe yolculuk

Gönlünü kaptırdığı gölge oyununu 15 senedir icra eden ve karakterleri kendi ustalığı ile ortaya çıkaran Deniz Karalar, minik ziyaretçilerini gölge oyunu atölyesinde masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.

“PERDE ARKASINDA HER ŞEYE BEN HÂKİMİM”

Oyunun adı bilinenin aksine Karagöz-Hacivat oyunu değil, gölge oyunu olduğunu belirten Deniz Karalar, “Karagöz ve Hacivat ile üniversite sonrası tanıştım. Perdenin arkasına geçtiğimde şunu fark ettim, orada çok farklı bir dünya var. Perde arkasında her şeye ben hakimim. İstediğim şey oluyor, istemediğim şey olmuyor. Farklı kişilikleri aynı anda oynayabiliyorum. Sahne önü oyunculuğundan daha fazla keyif verdiği için gölge oyuncusu olmayı tercih ettim” dedi.

“MUTFAK KISMI DAHA GÖRÜNÜR OLMALI”

Ayrıca, gölge oyunu karakterlerinin yapımında yaşadığı süreçten mutluluk duyduğunu söyleyen Karalar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

 “Bu işin mutfak kısmının daha görünür hale gelmesini arzuladığım için Eyüpsultan Belediyesi koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten bu atölyede sanatımı devam ettirmek istedim. Bu işi yapmak istiyorsanız önceliğiniz para olmamalı. Belediyemizin desteği ile ücretsiz bir kurs açmayı planlıyoruz. Bu sanatı gelecek nesillere aktarmamıza vesile Başkanımız Deniz Köken’e teşekkürlerimi iletiyorum. Bu işi yapmak isteyen kişi gerçekten bu işe aşık olmalı ve çok para kazanmayı değil iyi bir sanatkar olmayı hayal etmeli.”

HACİVAT VE KARAGÖZ KİMDİR?

Karagöz ve Hacivat Bursa'da Ulucami'nin imalatı esnasında çalışan 2 işçidir. Karagöz demirci ustası iken Hacivat ise duvarcı ustasıdır. İnşaatın yavaş ilerlemesinden sorumlu tutulup idam edilen Karagöz ve Hacivat taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan, 2 boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan gölge oyunudur.

Karagöz oynatıcısına kurgusal, hayalbaz denir. Yardımcıları; çırak, yardak, dayrezen, sandıkkar'dır.ps Oyunda konuşmaların değişmesi baş hareketleriyle gerçekleştirilir. Hacivat ve Karagöz'ün sahiden yaşayıp yaşamadığı veya hangi ilde yaşadığı kesin bilinmiyor.

RİVAYETLERDE YER ALIYOR

Hacivat ve Karagöz'ün bu yaşantısı rivayete dayanıyor. Yaşadıkları ihtimali göz önünde bulundurulursa, bahsedilen dönemde tarih kitaplarına girecek civarında mühim bulunmamış da olabilir. Bir rivayete göre, Hacı İvaz Ağa veya halka mal kalan adıyla Hacivat ve Trakya'da yer alan Samakol köyünden demirci ustası Karagöz, Bursa'da cami yapımında çalışan 2 işçidirler. Kendileri çalışmadıkları gibi buna benzer başka işçilerin de çalışmasını engellemektedirler. Cami vaktinde bitmeyince caminin Mimarı, Hacivat ve Karagöz'ü şikayet eder. Bunun üzerine bu iki ikilinin başları kesilerek idam edilir.

ŞEYH KÜŞTERİ'NİN GÖLGE OYUNU

Karagöz ve Hacivat'ı birçok seven ve ölümlerine birçok üzülen Şeyh Küşteri, ölümlerinin sonrasında kuklalarını yaparak perde arkasından oynatmaya başlar. Bu sayede Hacivat ve Karagöz tanınır.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan BelediyesiTiyatroHacivatKaragöz
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