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Eyüpsultan'da yüz yüze LGS deneme sınavı yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi eğitime ve öğrencilere desteğini kesintisiz olarak sürdürdüğünü duyurdu.

17 Haziran 2020 Çarşamba 17:10
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Eyüpsultan'da yüz yüze LGS deneme sınavı yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için online eğitimler verdi. Bir yandan eğitimler devam ederken bir yandan da online olarak deneme sınavları düzenlendi.

YENİ NORMAL SÜREÇTE YÜZ YÜZE DENEME SINAVLARI YAPILIYOR

Yeni normal sürece geçilmesiyle birlikte Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yüz yüze eğitim ve deneme sınavları düzenlemeye başladı.Yüz yüze düzenlenen ilk sınavı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Deneme Sınavı oldu. Sınav, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan öğrencilere kendilerini test etme imkânı sağlamak, sınav tecrübesi kazandırmak, sınav stresini üzerlerinden atmalarına yardımcı olmak amacıyla yapıldı.

Öğrenciler Yüz yüze LGS Deneme Sınavı yapılan bilgi evlerine maskeli olarak alındılar. Bina girişlerinde öğrencilerin ateş ölçümleri yapıldı ve el dezenfektanı ile ellerini dezenfekte ettiler.Sınıflarda ise oturma düzeninde sosyal mesafe kuralına uyuldu. 10.00 ile 17.00 saatleri arasında tüm bilgi evlerinde gerçekleştirilen sınavda öğrencilere 50 sözel soru için 75 dakika, 40 sayısal soru için ise 80 dakika cevaplama süresi verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EyüpsultanLGSSınav
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