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Eyüpsultan'da toprak kayması

Eyüpsultan'da aynı yerde ikinci kez toprak kayması

Eyüpsultan'da toprak kayması

Eyüpsultan'da aynı yerde ikinci kez toprak kayması

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:52
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Eyüpsultan'da toprak kayması

İSTANBUL (DHA)

Eyüpsultan'da 14 Şubat'ta bir binanın bitişiğindeki  toprağın kayması sonucu bazı daireler hasar görmüş ve boşlatılmıştı. Bugün yine aynı yerde toprak kayması yaşandı. 

Eyüpsultan İslambey Caddesi Nigari Sokak'ta 12 dairenin bulunduğu 4 katlı binanın bitişiğinde14 Şubat meydana gelen toprak kayması nedeniyle bazı daireler boşaltılmıştı. Bugün 23:30 sıralarında aynı yerde tekrar toprak kayması yaşandı. Olay nedeniyle bazı dairelerin içine toprak girdi. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri çevrede önlem aldı. Toprak kayması nedeniyle bazı daireler hasar gördü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EyüpsultanToprak Kayması
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